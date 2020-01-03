Вбито Касема Сулеймані: деталі спецопераці США у Іраку

Для ліквідації генерала Корпусу вартових Ісламської революції Ірану (КВІР) Касема Сулеймані ймовірно була використана ракета типу AGM-114 Hellfire, випущена з безпілотника MQ-9 Reaper.

Про це у коментарі OBOZREVATEL розповів колишній військовий пілот безпілотних авіаційних комплексів (БпАК) Володимир Купріянов. Він пояснив, що місце розташування Сулеймані швидше за все було виявлене завдяки американській розвідці, і, можливо, прикріпленому GPS-трекеру до його авто.

За його словами, Збройні сили США володіють моделлю безпілотника MQ-9 Reaper ("Різник"), яка була створена на базі MQ-1 Predator ("Хижак"). Ймовірно, що була застосована саме друга версія.

"Даний безпілотник за своїми технічними характеристиками дозволяє знаходиться в повітрі цілий день. Оператори можуть знаходиться на досить безпечній відстані. База, яка відповідає за Близький Схід, знаходиться на півночі Європи, а запуск безпілотника ймовірно проводився з американських баз в турецьких містах Ізмір або Інжілік", - розповів фахівець.

"Сам безпілотник може перебувати на досить великій висоті, навіть підніматися у стратосферу. Це повністю автономна річ, у нього розмах крила під 20 метрів, і важить він 1,5-2 тонни. Він просто злетів на правильній висоті і його не виявили радари" , – додав він.

Купріянов припустив і такий варіант, що військові, які відповідають за ППО в Іраку, були попереджені про безпілотник, тому його не збивали і нікому про нього не повідомили.

А в потрібний момент по авто Сулеймані була випущена ракета ймовірно типу AGM-114 Hellfire, а точніше її модифікація, в якій зменшено кількість вибухової речовини і в якості бойового заряду використовуються шість розкладаються лез: "Ця ракета не є супер-інноваційним зброєю, але вона наводиться по камері, має хорошу дальність роботи, і як показує практика, добре залітає в кватирки, вікна і вбиває людей, які там, мінімізуючи втрати серед некомбатантів (цивільних) та їх майна".

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