Важливо ввести обов'язкове страхування приміщень: експерт з протипожежної безпеки

Експерт з питань пожежної безпеки Анатолій Рожков у прямому етері ObozTV відповідав на запитання ведучих "Студії OBOZREVATEL" Марини Клим та Дениса Похили.

Він прокоментував новини щодо завершення великої перевірки протипожежної безпеки, які до 10 січня відбувались в Україні.

"Бувають різні випадки. На жаль, не для всіх пріоритет безпеки є вирішальним у даній ситуації. Ви знаєте, що 24 грудня президент доручив Кабміну розробити положення по внесенню змін в існуюче законодовство з метою посилення відповідальності. А прем'єр зазначав, що важливо ввести обов'язкове страхування приміщень, які експлуатуються. Такі економічні важелі прийняті в Європі і вони працюють", - заявив Рожков.

Про ці та інші новини дізнавайтесь із прямого етеру ObozTV.

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!