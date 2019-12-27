Важливі не гроші, а сам факт залучення інвесторів: економіст про велику приватизацію

Заступник директора центру економічної стратегії Дмитро Яблоновський у прямому етері ObozTV відповідав на запитання ведучих "Студії OBOZREVATEL" Марини Клим та Алли Цуркан.

Він прокоментував проанонсовану урядом стратегію по залученню коштів від приватизації до державного бюджету.

"Для того, щоб виконати план уряду в бюджеті, потрібно запускати велику приватизацію. Ми вже говорили з вами про малу приватизацію, там багато неживих бізнесів, недобудованих майданчиків. Їх, на мою думку, можна продавати взагалі за одну гривню, але головне, щоб хтось туди прийшов, і там хоч щось почало відбуватися. Для того, щоб залучити мільярди, про які йдеться у бюджеті, потрібна велика приватизація, але після того, як вона була анонсована, все було підготовлено, навіть призначені відповідальні, рішення було заблоковане судом. І це рішення розблокували лише кілька місяців тому", – заявив Яблоновський

Він також дав відповідь на питання, чи буде виконаний план по приватизації, закладений у бюджеті України наступного року.

"На наступний рік, я сподіваюсь, шанси виконати план по приватизації більші. Але я би не дуже концентрувався зараз на питанні саме розміру виручки. Бо якщо ви подивитесь на загальний бюджет України, який більше трильйона гривень, то декілька мільярдів від приватизації є дуже незначною його частиною. На мою думку, зараз важливіше – залучити інвесторів, яким буде цікава приватизація в Україні", – зазначив Яблоновський.

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