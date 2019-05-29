Важкі фізичні навантаження потрібні для Олімпіад: фітнес-чемпіонка дала поради з підтримки фігури

Абсолютна чемпіонка світу з фітнесу, переможниця турніру Arnold Classic Africa IFBB Elite Pro в категорії жіночий фітнес Оксана Оробець дала декілька порад про те, як підготувати себе та своє тіло не тільки до літа, але й для гарного самопочуття щодня.

Вона розповіла, що для того, аби ранок пройшов добре, потрібно підготувати його ще з вечора. За її словами, треба продумати, як позбутися зайвої метушні та що ви будете робити перші 15-20 хвилин після того, як ви прокинетесь наступного ранку.

Першою порадою вона вказала ввести у звичку кожен ранок починати зі склянки води. Максимум, що вона "дозволила" – додати це лимон, який, за її словами, покращує лужність води, але не додавати меду.

Вона зауважила, що багато тяжкої роботи, якщо ви не готуєтесь до Олімпійських ігор, не знадобиться, як не знадобиться й кардинальна зміна способу життя. Проте, регулярні вправи по 10-15 хвилин, можуть докорінно змінити ваше життя.

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