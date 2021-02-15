Василенко: Україна повинна пред'явити РФ рахунок

Тетяна Гайжевська Відео 14:28, 15.02.2021

Представник України в Раді ООН з прав людини у 2006-2010 роках Володимир Василенко заявив, що в Україні має бути створений спеціальний орган для підготовки консолідованої претензії до країни-агресора Росії. Потім цей "рахунок" слід пред’явити Кремлю.

Якщо Німеччина і Франція будуть продовжувати примушувати Україну виконувати Мінські угоди, вони фактично стануть співучасниками російської агресії, сказав дипломат.

Коментувати
Відео

Дивіться також

Підозрюваний у вбивстві Аміни Окуєвої вийшов з-під варти

Північна Корея 2.0: Кремль погрожує Україні і світу

У мережі з'явилося фото третього загиблого воїна ЗСУ

Обухов: від Кремля залишаться тільки двері, Путін буде хапатися за голову

У "ДНР" оголосили про "теракт": в авто підірвався один із ватажків з дитиною