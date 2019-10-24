''Вас – звільнено!'': названі найбільш часті причини, чому українці міняють роботу

Розсерджені співробітники можуть стати серйозною загрозою бізнесу - про це заявило ФБР, яке відзначило рік тому зростання крадіжок конфіденційної інформації в компаніях. Майже дві третини звільнених працівників забирають з собою цінні відомості і використовують їх, щоб нашкодити колишньому роботодавцю.

Чому звільняються українці? Як показує дослідження, працівники йдуть з роботу через керівників, які не вміють стримуватися і кричать та підлеглих. Також через тих, хто не вміє ставити чіткі завдання.

Стосунки з колегами часто не складаються через заздрість, непрофесіоналізм та плітки.

Кожен шостий працівник вирішує змінити роботу, якщо йому пропонують на 30% більшу заробітну плату. Кожному четвертому треба у 1,5 рази більше. Третина готова змінити роботу, якщо пропонують удвічі більші виплати.

До речі, чим вітчизняний менеджмент відрізняється від американського? Наприклад, що відбувається зі співробітником, який припустився робочої помилки в Україні? Жорстка реакція з боку начальства, "килим", "нагінка", "намилена шия", сокира і мотузка на додачу. На Заході все виглядає інакше. Співробітнику, що оступився, дякують за роботу, надають всіляку моральну підтримку і напуття до подальших трудових подвигів. Менеджмент розуміє, що бізнес завдяки допущеній помилці вже заплатив дорогу ціну за навчання цього конкретного фахівця і буде нерозумно прощатися з ним прямо зараз.

Як звільняють людей за кордоном і як позбулися роботи зірки Голлівуду у сьогоднішньому випуску програми.

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