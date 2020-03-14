ВАРТІСТЬ ШВИДКОЇ ПОЗИКИ
Чи буває вигідне вирішення фінансової скрути, як формується відсоткова ставка мікрокредиту, чим можуть привабити онлайн-позики,
- про все це в рамках спільного спецпроекту "ШвидкоГроші" та Obozrevatel, в студії "THEGUEST" розповів Олександр Холод, директор "ШвидкоГроші".
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