ВАРТІСТЬ ШВИДКОЇ ПОЗИКИ

Чи буває вигідне вирішення фінансової скрути, як формується відсоткова ставка мікрокредиту, чим можуть привабити онлайн-позики,

- про все це в рамках спільного спецпроекту "ШвидкоГроші" та Obozrevatel, в студії "THEGUEST" розповів Олександр Холод, директор "ШвидкоГроші".

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