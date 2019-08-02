Валютні качелі: куди хитне завтра

Директор інституту соціально-економічної трансформації Ілля Несходовський прокоментував укріплення національної валюти відносно долара.

Він зазначив, що така тенденція може негативно вплинути на економіку України, адже наші товари можуть стати неконкурентними на світових ринках. Це погіршить наше торгівельне сальдо, додав експерт. Також зайве укріплення національної валюти призводить до невиконання державного бюджету, тому що зменшуються надходження від сплати мит та податків, які сплачуються на кордоні і є прив'язаними до курсу валют.

Причиною тимчасового укріплення гривні є, насамперед, те, що ринок українських цінних паперів є привабливим для нерезидентів, які завели свої гроші у економіку. Експерт зазначив, що зараз існує позитивна динаміка в цьому питанні, адже ми збільшуємо обсяг "довгих грошей" по облігаціям внутрішньої державної позики (ОВДП), і кількість проданих облігацій терміном на 3 місяці зменшується.

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