Валерій Чалий | Гостре питання

Obozrevatel, Вадим Колодійчук Відео 11:00, 6.11.2020

Саме глядачі телеканалу і читачі сайту Obozrevatel можуть запитати все, що їх цікавить - у всіх, хто їм цікавий.

Політики, топ-чиновники, зірки спорту, шоу-бізу та соцмереж - гості програми Гостре питання. Сьогодні запитання до Надзвичайного та повноважного посла України в США (2015-2019 роках) Валерія Чалого. Ведучий програми Вадим Колодійчук виступає у ролі модератора і контролера, аби на кожне запитання пролунала відверта відповідь.

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