Валентин Наливайченко проголосував на дільниці

Кандидат в президенти України, лідер руху "Справедливість" Валентин Наливайченко заявив на виборчій дільниці, що зміни в країні будуть. За його словами, щоб країна пішла вперед, розвивалася, він, як і вся його родина, голосував за єдину справедливу країну, щоб люди були вільні і щасливі. за його словами, корупційна пора проходить і навіть погода символізує про те, що нарешті-то все тільки починається.

Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся