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27 грудня • оновлено в 14:25
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Вакцинуватись варто обов'язково усім, незалежно від пори року: сімейний лікар

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Сімейний лікар Владислав Ващенко у прямому етері ObozTV відповідав на запитання ведучих "Студії OBOZREVATEL" Марини Клим та Алли Цуркан.

Він прокоментував, чи очікувати в Україні епідемії грипу та ГРВІ найближчим часом та чи варто вакцинуватись тим, хто ще не зробив цього.

"Вакцинація має проводитись, незалежно від того, чи потрапила люди в сезон епідемії чи ні. Якщо навіть у зимовий період часу ви не провакцинувались, нічого страшного. Незалежно від того, чи встиг я на сезон чи ні, я зобов'язаний вакцинувати себе. родину та дітей", – заявив Владислав Ващенко.

Він додав, що кількість вакцинованих в Україні зросла за останні роки.

"Вакцинація зросла дуже різко з того моменту, коли медпрацівники стали жорсткіше ставитись до цього питання", - зазначив Ващенко.

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Ефіри Oboz TV Пряма трансляція Студія OBOZREVATEL
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Владислав Ващенко
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