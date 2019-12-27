Вакцинуватись варто обов'язково усім, незалежно від пори року: сімейний лікар

Сімейний лікар Владислав Ващенко у прямому етері ObozTV відповідав на запитання ведучих "Студії OBOZREVATEL" Марини Клим та Алли Цуркан.

Він прокоментував, чи очікувати в Україні епідемії грипу та ГРВІ найближчим часом та чи варто вакцинуватись тим, хто ще не зробив цього.

"Вакцинація має проводитись, незалежно від того, чи потрапила люди в сезон епідемії чи ні. Якщо навіть у зимовий період часу ви не провакцинувались, нічого страшного. Незалежно від того, чи встиг я на сезон чи ні, я зобов'язаний вакцинувати себе. родину та дітей", – заявив Владислав Ващенко.

Він додав, що кількість вакцинованих в Україні зросла за останні роки.

"Вакцинація зросла дуже різко з того моменту, коли медпрацівники стали жорсткіше ставитись до цього питання", - зазначив Ващенко.

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