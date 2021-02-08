Опитування: хто провалив кампанію з вакцинації в Україні

Obozrevatel Відео 14:30, 8.02.2021 Оновлено: 18:30, 8.02.2021

За словами влади, вакцинація в Україні має розпочатися уже за кілька днів. Це в той час, як багато країн уже вийшли на високі показники щодо щеплення свого населення.

Ми поцікавились в українців, хто винен у провалі кампанії і чому.

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