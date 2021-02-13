Вакцинація в Україні. Чи готові люди отримати укол проти коронавірусу - дізнавалися кореспонденти телеканалу Obozrevatel

Obozrevatel Відео 18:00, 13.02.2021

Вакцинація в Україні. Чи готові люди отримати укол проти коронавірусу - дізнавалися кореспонденти телеканалу Obozrevatel.

65% українців готові робити щеплення від коронавірусу.

Такі результати дослідження Міжнародної асоціації "Gallup". Втім, не всі громадяни готові отримати укол порятунку.

Наша знімальна група побувала в одній зі столичних лікарень і там поспілкувалася з лікарями та пацієнтами.

Подробиці - дивіться у сюжеті.

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