Вакцинація в Україні. Чи готові люди отримати укол проти коронавірусу - дізнавалися кореспонденти телеканалу Obozrevatel.

65% українців готові робити щеплення від коронавірусу.

Такі результати дослідження Міжнародної асоціації "Gallup". Втім, не всі громадяни готові отримати укол порятунку.

Наша знімальна група побувала в одній зі столичних лікарень і там поспілкувалася з лікарями та пацієнтами.

Подробиці - дивіться у сюжеті.