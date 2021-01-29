Вакцинація населення та карантинні обмеження - Коронавірусні хроніки

Obozrevatel Відео 21:30, 29.01.2021

Грузія запроваджує карантин вихідного дня. Болгарія вимагає обов'язкове носіння маски, а жителя Тайваню оштрафували за порушення карантину сім разів.

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