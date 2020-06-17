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17 червня • оновлено в 20:06
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Вакцина від COVID-19 може виявитися неефективною, – Богомолець

1.1т
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Вакцинація від коронавірусу може не давати стовідсотковий гарантований ефект.

Таку думку в ефірі ObozTV висловила Заслужена лікарка України Ольга Богомолець. "У мене є питання взагалі щодо того, як ця вакцина буде працювати. Підтверджена наявність повторних заражень на коронавірус, а це означає, що не формується стійкий імунітет до хвороби", – сказала вона.

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За її словами, можлива ситуація, коли навіть вакцинація від коронавірусу не даватиме гарантії, що людина не захворіє. "Для того, щоб перевірити, наскільки стійкий і якісний імунітет вона буде давати, потрібен час", – підкреслила лікарка.

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