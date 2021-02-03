Вакцина для кожного - коронавірусні хроніки

Obozrevatel Відео 08:30, 3.02.2021

Вакцина для кожного - коронавірусні хроніки

Франція закрита на в'їзд і виїзд. Меркель обіцяє, що кожен німець до кінця літа зможе зробити щеплення від COVID-19, а США - світовий лідер з імунізації від коронавірусу. Більш детально про це - дивіться в огляді.

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