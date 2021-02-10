Вакцина для 105-річної жінки та комендантська година – коронавірусні хроніки

Obozrevatel Відео 09:50, 10.02.2021 Оновлено: 10:06, 10.02.2021

Вакцина для 105-річної жінки та комендантська година – коронавірусні хроніки

У Всесвітній організації охорони здоров'я не радять відмовлятися від вакцини компанії AstraZeneca, а Нідерланди запроваджують комендантську годину через несприятливу ситуацію з поширенням коронавірусу. Всі подробиці – у матеріалі.

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