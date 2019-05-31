Вакарчуку в патенті на назву партії можуть відмовити: адвокат пояснив чому

Адвокат Сергій Войченко, коментуючи бажання Святослава Вакарчука запатентувати низку слів, серед яких, зокрема, "Слава – країні!" зазначив, що об'єктом інтелектуальної власності є торгові марки, авторське право, винаходи, корисні моделі, які захищаються законом. Щодо реєстрації, як об'єкта інтелектуальної власності загальновживаних слів, він передбачає, що буде відмовлено.

Він припустив, що можуть визнати об'єктом авторського права і видати патент на певне графічне зображення цих висловів: певне візуальне зображення, кольори і шрифт.

Використання назв і логотипів партій під час виборів політичними супротивниками для антиреклами, на думку адвоката, не врятує патентованість логотипів. Адже, він нагадав, що часто не можуть знайти, хто є замовником такої антиреклами, то й претензії буде виставляти нікому.

Нагадаємо, компанія лідера політичної партії "Голос" Святослава Вакарчука "Суперсиметрія" подала заявки в Український інститут інтелектуальної власності (Укрпатент) на реєстрацію чотирьох політичних товарних знаків, серед яких слогани та візуальні компоненти "Слава – країні!", "Справжні зміни", "Політична партія "Голос" та "Голос змін".

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