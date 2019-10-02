Вакарчук записав звернення до українців щодо формули Штайнмаєра

Лідер партії "Голос", нардеп Святослав Вакарчук зняв відеозвернення.

У ньому він зазначив, що вибори на окупованих територіях треба проводити тільки тоді, коли український кордон перебуватиме під українським контролем по всій території країни.

Відео з’явилося на його Youtube-каналі. Так нардеп відповів на те, що вчора Україна підписала так звану формулу Штайнмаєра.

"Головне питання, яке хвилює усіх: що буде з українським кордоном на Донбасі, хто і як контролюватиме його під час виборів. Тому що вибори без повного нашого контролю над кордоном – це не вибори, а профанація. Я сподіваюся, що це розуміє президент. Ми вимагаємо від нього чітких та однозначних відповідей про те, як українська команда відстоюватиме інтереси України на зустрічі "нормандської четвірки", — зазначив Вакарчук.

Політик пообіцяв українцям продовжувати боротьбу за збереження українського суверенітету, а також наголосив на необхідності єдиної позиції щодо українського кордону.

"Для партії "Голос" незалежність і суверенітет України є цінністю, за яку ми готові боротися до кінця усіма можливими конституційними способами. І ми обіцяємо своїм виборцям й усім українцям, що український суверенітет і українська безпека будуть збережені. Зараз не час для криків і розмов про "зраду" та "перемогу", нині час для чіткої й консолідованої позиції, яка буде однозначною — український кордон має перебувати під українським контролем по всій території суверенної України й тільки тоді ми будемо проводити там вибори, і ніяк інакше", — сказав Вакарчук.

Як писав OBOZREVATEL:

Реалізація "плану Штайнмаєра" передбачає розведення сил і озброєння в зоні конфлікту, а також проведення виборів в ОРДЛО, після чого Кремль може вимагати особливого статусу для Донбасу.

18 вересня росЗМІ поширили інформацію про те, що Україна нібито відмовилася підписувати зобов'язання про виконання "формули Штайнмаєра".

Міністр закордонних справ Вадим Пристайко натомість заявив, що погодився на "формулу Штайнмайера" ще 2 вересня.

В Офісі президента України Володимира Зеленського на це відповіли, що нічого не знають про узгодження "формули".

19 вересня в мережу злили нібито узгоджений текст "формули Штайнмаєра", який начебто відмовилася підписувати Україна на мирних переговорах.

Також була озвучена позиція представника України в Мінську, другого президента Леоніда Кучми. Його прессекретарка заявила, що українська сторона не має заперечень, якщо будуть виконані всі вимоги Мінська.

У Росії заявили, що Україна нібито дала усну згоду на підписання "формули Штайнмаєра" щодо Донбасу.

Президент України Володимир Зеленський 1 жовтня виступив із екстреною заявою про ситуацію на Донбасі й гучну "формулу Штайнмаєра".

У мережі опублікували документ, який підписали учасники Тристоронньої контактної групи (ТКГ) з врегулювання конфлікту на Донбасі на засіданні в Мінську 1 жовтня.

Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!