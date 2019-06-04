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Вакарчук розповів, яким він бачить формат переговорів з Росією

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Україна повинна і далі вести переговори з Росією в мінському і нормандському форматі, щоб повернути до свого складу окупований Донбас. Таку заяву зробив музикант, лідер партії "Голос" Святослав Вакарчук в ефірі програми "Свобода слова" в понеділок, 3 червня.

"Я вважаю, що розмовляти треба завжди. І переговори, розмови, обмін позиціямивони потрібні. Тому що якщо ви не розмовляєте, тоді ніщо не рухається з місця. Але переговори потрібно продовжувати в цивілізованому форматі", – зазначив він.

При цьому Вакарчук наголосив, що телефонні розмови або обмін думками можуть піти на користь, проте офіційний формат переговорів міняти не варто.

"Нормандський і мінський формат – дуже важливі з двох точок зору. По-перше, вони дають можливість проводити відкриті переговори. Коли у вас є партнери зі світовим ім'ям, вам набагато легше відкрито відстоювати свою позицію. Друга причина – практична. До цих двох форматів прив'язані санкції Росії", пояснив він.

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