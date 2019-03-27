Вакарчук проти голосування ''по приколу'': музикант звернувся до українців

Український музикант, лідер гурту "Океан Ельзи" і громадський діяч Святослав Вакарчук закликав усіх українців взяти участь у голосуванні на виборах президента, які відбудуться 31 березня.

Він наголосив, що участь у виборчому процесі є громадянським обов'язком кожного. Відеозапис звернення опублікували 27 березня на офіційній сторінці Святослава Вакарчука у Facebook.

"Відмовившись від балотування на найвищу посаду в державі, я не відмовляюся від своєї відповідальності за долю країни. Я не збираюся стояти осторонь. Я не маю права мовчати", — заявив музикант і лідер думок.

Вакарчук зазначив, що майбутнє країни перебуває в руках українців, тому не можна залишатися байдужими до виборів та ігнорувати участь у голосуванні.

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