Його пристрасть – музика, футбол та дівчата. Вадим Олейник – співак | Роздягніться - ви в ефірі

Випусник "Фабрики зірок" з величезною аудиторією фанаток. Стосунки заводить переважно з учасницями проектів, в яких бере участь.

Грає у футбольній команді зірок "маестро". Коли не грає, то обов'язково дивиться матчі в компанії друзів на стадіоні чи по телевізору. Про власну родину майже не розповідає, зате охоче ділиться новинами з творчого життя.

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