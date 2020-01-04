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4 січня • оновлено в 18:41
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Його пристрасть – музика, футбол та дівчата. Вадим Олейник – співак | Роздягніться - ви в ефірі

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Випусник "Фабрики зірок" з величезною аудиторією фанаток. Стосунки заводить переважно з учасницями проектів, в яких бере участь.

Грає у футбольній команді зірок "маестро". Коли не грає, то обов'язково дивиться матчі в компанії друзів на стадіоні чи по телевізору. Про власну родину майже не розповідає, зате охоче ділиться новинами з творчого життя.

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Роздягніться - ви в ефірі
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