В зоні ООС загинув 19-річний український армієць: Obozrevatel News о 10:00 від 05.03.2019

В зоні ООС загинув український армієць

19-річного українського військового вбили проросійські бойовики на Донбасі минулої доби. Про це повідомили в штабі Операції Об'єднаних сил. Водночас, ЗМІ пишуть, що загиблий військовий з Івано-Франківської області. У квітні йому мало б виповнитися 20 років.

У Сумах на хабарі упіймали двох начальників нацполіції

Від п'яти до десяти років в'язниці за хабар п'ять тисяч гривень. У Сумах упіймали двох начальників нацполіції, які вимагали гроші за непритягнення до адміністративної та кримінальної відповідальності. Упіймали хабарників на гарячому, провели обшуки за місцем проживання, у кабінетах та автомобілях поліціянтів.

Нове розслідування щодо Трампа

Трампу загрожує імпічмент. У США розпочали нове масштабне розслідування: щодо передбирчої кампанії Трампа, його бізнесу та діяльності його адміністрації.

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