У Японії стався сильний землетрус

Таша Адамович Відео 16:37, 13.02.2021 Оновлено: 16:44, 13.02.2021

У Японії стався землетрус магнітудою 7,1. За даними національного метеорологічного управління країни, епіцентр землетрусу знаходився на північному сході країни в районі префектури Фукусіма. Була оголошена загроза цунамі.

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