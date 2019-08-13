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Ліворукість дружини вважалася підставою для розлучення: цікаві факти про шульг

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У вівторок, 13 серпня, в світі відзначають Міжнародний день шульги. Це свято було засновано в 1984 році в знак протесту проти "праворукої світобудови" і дискримінації шульг.

У різні періоди ліворукість розглядалася і як шкідлива звичка, і як ознака неврозу і бунтівного характеру. Також довгий час існувало твердження, що ліворукість – мітка диявола.

У це свято OBOZREVATEL зібрав маловідомі факти про лівшів і про те, хто серед світових знаменитостей є шульгою:

  • Близько 10-12% людей у всьому світі є шульгами.

  • В Японії ліворукість дружини вважалася вагомою підставою для розлучення.

  • Найчастіше діти-лівші починають говорити пізніше, ніж їх однолітки, і мають труднощі з вимовою деяких звуків.

  • Мозок лівші обробляє емоції інакше, і лівші більш сприйнятливі до негативних емоцій.

  • Кількість шульг весь час скорочується. У кам'яному столітті їх було 50%, в бронзовому – 25%, а зараз – всього 10%.

  • Тільки близько 1% людей на Землі дійсно однаково вільно володіють обома руками.

  • Ліворукість передається у спадок. Так, лівшами в королівській родині є Королева-мати, Королева Єлизавета II, Принц Чарльз і Принц Вільям.

  • Варто зазначити, що шульг багато серед відомих людей. Це і Леонардо да Вінчі, і Пабло Пікассо, Марк Твен, Лев Толстой, Ейнштейн, Юлій Цезар.

  • Знаменитості, які пишуть лівою рукою: Барак Обама, Джулія Робертс, Анджеліна Джолі, Міла Йовович, Ніколь Кідман.

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