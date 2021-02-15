В УЗ показали, в яких умовах їм доводиться працювати

Дар'я Дурова Відео 20:28, 15.02.2021

Машиніст і його помічник поскаржилися, що лід на шибках їм доводиться розтоплювати за допомогою полум'я. Вони звернулися до голови "Укрзалізниці".

Джерело відео – Telegram-канал PavlovskyNews.

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