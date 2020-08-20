В Умані бояться хасидів: мер міста все пояснив
В місті Умань Черкаської області цьогоріч побоюються щодо традиційного паломництва хасидів на святкування Рош га-Шана. Це повязано із пандемією коронавірусу та тим фактом, що Ізраїль потрапив до червоної зони з розповсюдження інфекції.
Паломництво являє небезпеку для всіх жителів міста. Міська влада готова відмовитися від доходів, пов’язаних з паломництвом, аби захистити людей.
Про це в ефірі телеканалу Obozrevatel TV заявив міський голова міста Умань Олександр Цебрій.
Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся
Читайте всі новини по темі "Підсумки" на сайті "OBOZREVATEL".
0
0
0
0
0
0
0