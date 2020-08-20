В Умані бояться хасидів: мер міста все пояснив

В місті Умань Черкаської області цьогоріч побоюються щодо традиційного паломництва хасидів на святкування Рош га-Шана. Це повязано із пандемією коронавірусу та тим фактом, що Ізраїль потрапив до червоної зони з розповсюдження інфекції.

Паломництво являє небезпеку для всіх жителів міста. Міська влада готова відмовитися від доходів, пов’язаних з паломництвом, аби захистити людей.

Про це в ефірі телеканалу Obozrevatel TV заявив міський голова міста Умань Олександр Цебрій.

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