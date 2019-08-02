В Україну прийдуть дощі та похолодання: прогноз погоди на 3 серпня від ObozTV

У перші вихідні серпня в Україні буде доволі свіжо – від +20 до +25 градусів, а подекуди й прохолодніше. Спека покине навіть південні регіони.

ObozTV представляє прогноз погоди на суботу, 3 серпня.

На заході переважно дощитиме. Вдень максимальний показник +21, вночі температура опуститься до +14 градусів.

На півночі також упродовж дня помірний дощ. Денний максимум +22, вночі обіцяють +14.

На сході вдень тепліше – до +29 градусів. Вночі термометри покажуть +15. Майже по всіх областях синоптики прогнозують опади.

На півдні та в Криму перемінна хмарність, в окремих регіонах короткочасні дощі. Вдень стрілка термометра підніметься до +30, вночі опуститься до +17 градусів.

У центральних областях повсюди дощитиме. Денний максимум +23, вночі на термометрах +15.

У Києві також прогнозують короткочасні дощі. Температура повітря вдень +18, вночі +17 градусів.

Як писав OBOZREVATEL, за прогнозами народного синоптика Леоніда Горбаня спека цього літа вже не повернеться. Натомість у серпні на Україну чекає два серйозні похолодання.

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!