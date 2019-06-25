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В Україну йдуть літні зливи: прогноз погоди на 26 червня від ObozTV

2.6тЧитати матеріал російською

В Україну повертаються дощі. Практично по всій території очікуються літні зливи, подекуди з грозами.

ObozTV представляє прогноз погоди в Україні на 26 червня.

У західних областях переважно дощитиме, лише в окремих регіонах синоптики прогнозують суху та сонячну погоду. Повітря вдень прогріється до +28 градусів, вночі +15.

На півночі опади та відчутна прохолода. Вдень максимальний показник +23, вночі +14.

На сході мінлива хмарність, подекуди обіцяють опади. Вдень до +25, вночі термометри покажуть +14 градусів.

В Україну йдуть літні зливи: прогноз погоди на 26 червня від <span class='oboztv-logo-in-text'>ObozTV</span>

На південь та Крим чекає ясне чисте небо, без опадів. Вдень до +29. Вночі мінімальний показник +15.

У центральних областях мінлива хмарність, можливі незначні опади. Вдень повітря прогріється до +25, вночі прохолодніше +14.

У Києві також дощитиме. Вдень максимальний показник +29, вночі стрілка термометра опуститься до +15.

Раніше народний синоптик Леонід Горбань розповів OBOZREVATEL, що цього тижня найсильніші дощі по всій Україні очікуються 28-29 червня. Вони принесуть зниження температури ще на 5-7 градусів.

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Ефіри Oboz TVПрогноз погоди
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