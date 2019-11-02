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2 листопада • оновлено в 11:49
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В Україну повертається потепління: прогноз погоди на 3 листопада від ObozTV

1.1т Читати матеріал російською

Тепло знову повертається в Україну. В неділю відчутне підвищення температури обіцяють у західних, південних та центральних регіонах – аж до +18 градусів.

ObozTV представляє прогноз погоди на 3 листопада.

На заході небо затягне хмарами, в Ужгороді прогнозують невелику зливу. Вдень на термометрах +18 градусів, уночі +7.

На півночі дощитиме. Денний максимум +11 градусів, нічний мінімум +2.

На сході також хмаритиме, але опадів не очікується. Вдень повітря прогріється до +9 градусів, вночі стовпчик термометра опуститься до 0.

В Україну повертається потепління: прогноз погоди на 3 листопада від ObozTV

У південних областях та Криму – сухий і похмурий день. Температура повітря протягом дня +13 градусів, уночі +1.

У центральній Україні пройдуть короткочасні дощі. Температура повітря вдень +13, вночі +3 градуси.

В Києві у неділю також дощитиме. Денний максимум +10 градусів, нічний мінімум +7.

Раніше OBOZREVATEL писав, що метеорологи очікують в листопаді повернення "аномального" для цієї пори року тепла.

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