В Україні затримали членів злочинної організації: Obozrevatel News

Військовим передали медобладнання

США передали медобладнання для українських військових. Про це розповіли в американському посольстві у Києві. Обладнання передав полковник Сухопутних військ США Роберт Пітерс. За його словами, це допоможе рятувати життя тих, хто постраждав від мін на Донбасі. У посольстві США кажуть: безпосередня військова та гуманітарна допомога з розмінування рятує життя українців.

Затримали членів злочинної організації

32 людини лише за одну маштабну операцію по Україні затримали правоохоронці. Це учасники злочинної організації, що продавала наркотики в 13 областях України. У Нацполіції кажуть, лише за попередніми підрахунками, щомісяця ті заробляли 10 мільйонів гривень. Вцілому у схемі працювали понад 80 людей, більшість із Одещини, Миколаївщини та Чернігівщини.

Стягнення аліментів в Україні

У міністерстві юстиції України підрахували скільки стягнули аліментів за новою програмою, що запрацювала з серпня минулого року. За словами міністра відомства, сума складає: 5 мільярдів 8 мільйонів гривень. Лише за останні 3 місяці перерахували виплат більше ніж на мільярд гривень.

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