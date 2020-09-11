В Україні запрацюють "фантомні патрулі": в МВС озвучили деталі

В Україні в пілотному режимі розпочнеться випробування так званих фантомних патрулів – автомобілів патрульної служби, обладнаних спеціальними приладами для фіксації порушень Правил дорожнього руху.

Про це під час ефіру на телеканалі Obozrevatel TV розповів радник міністра внутрішніх справ України Володимир Мартиненко. "У нас буде 3-4 таких комплекти, які відпрацюють у пілотному варіанті. На найближчі 3 роки заплановано запустити до 300 таких комплектів по всій Україні", – додав він.

Як пояснив радник, йдеться не про нові авто, а про обладнання автомобілів, які вже є у патрульної поліції.

"Нормативна база передбачає розміщення стаціонарних або рухомих пристроїв, які фіксують порушення Правил дорожнього руху. Не виключено, що ці автомобілі абсолютно ніяк не будуть ідентифікуватися, крім того, що це патрульний автомобіль", – пояснив Мартиненко.

За його словами, "фантомні патрулі", зокрема, зможуть фіксувати порушення швидкісного режиму і в попутному, і в зустрічному русі.

Водночас порушення фіксуватимуться в автоматичному режимі і так само в автоматичному режимі формуватимуться протоколи. Роль поліцейського зводиться лише до того, щоб підписати цей протокол.

Мартиненко припустив, що "фантомні патрулі" працюватимуть здебільшого на дорогах державного і республіканського значення – "тих дорогах, на яких у нас трапляється найбільше ДТП".

Він наголосив, що головна мета запровадження такого контролю – покращення показників щодо дорожньо-транспортних пригод, травматичності і смертності на дорогах.

Як писав OBOZREVATEL, заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко повідомив, що в МВС планують запровадити новий вид "відловлювання" любителів швидкості на дорогах – "фантомні патрулі".

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