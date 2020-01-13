В Україні закрили телеканал: збираються догоджати жителям тимчасово окупованих територій

Український телеканал іноземного мовлення, який протягом останніх шести років забезпечував донесення позиції української держави на весь світ, припинив своє існування.

Тепер, на ТВ-каналі UATV буде створено фактично новий телеканал, завдання якого - доносити позицію Києва до жителів тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу. Цікаво, що контент, який збираються транслювати на цьому оновленому телеканалі, погодились надати головні українські телевізійні холдинги. Тож, лишається здогадуватись, чим більше привабить Україна мешканців Донбасу - шоу "Битва екстрасенсів" чи серіал "Пристрасті по Зинаїді".

І вишенкою на торті стала новина про те, що напередодні припинення іномовлення UATV відвідав режисер серіалів "Слуга народу" і "Моя прекрасна няня" Олексій Кирющенко, якому наприкінці минулого року, через голосний суспільний резонанс, не вдалося обійняти посаду голови українського Держкіно.

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