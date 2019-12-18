В Україні заборонені феєрверки: експерт з пожежної безпеки

Експерт з пожежної безпеки Валентин Асауленко в прямому етері ObozTV відповідав на запитання ведучих "Студії OBOZREVATEL" Марини Клим і Дениса Похили.

Він заявив, що піротехнічні вироби – салюти, феєрверки та інші – це один з основних чинників виникнення пожеж під час новорічних свят.

"Категорично заборонено використання піротехнічних виробів в приміщеннях. Будь-яких приміщеннях – спортзалах, актових залах, в звичайних кімнатах і на балконах. На 99% це може привести до виникнення пожежі", – підкреслив Асауленко.

Також, за його словами, заборонено використовувати піротехніку на подвір'ях та інших місцях, оточених деревами, парканами або будинками.

"Не варто забувати, що люди, які брали участь в бойових діях, гостро реагують на будь-які звуки на зразок вибухів і ударів. Найпростіше – не використовувати феєрверки", – резюмував фахівець.

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