В Україні стартує ЗНО: освітяни надали поради з успішного складання тестів

Начальник відділу інформації та комунікації з громадськістю Українського центру оцінювання якості освіти Ірина Клименко зазначила, що на проходження Загального незалежного оцінювання (ЗНО) за всіма предметами цього року зареєструвалося понад 354 тисячі учасників, але математику, з якої сьогодні стартує в Україні ЗНО, будуть складати лише 160 тисяч.

Вона висловила надію, що цього року 200 балів набере більша кількість учасників, ніж це було минулого року, проте нагадала, що система оцінювання рейтингова і багато "двохстобальників" бути не може. Хіба що вони максимально виконають усі тестові завдання.

Головним чинником успішного складання ЗНО вона назвала сумлінне навчання та підготовку, не тільки протягом останнього перед оцінюванням року, а впродовж 9-11 років навчання.

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