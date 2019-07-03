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В Україні ще похолоднішає: прогноз погоди на 4 липня від ObozTV

1.9тЧитати матеріал російською

Спека в Україні нарешті відступила. На четвер, 4 липня, синоптики обіцяють ще більше зниження температури, приємну свіжість та прохолоду.

ObozTV представляє прогноз погоди в Україні на 4 липня.

На заході перемінна хмарність, опадів не прогнозують. Вдень максимальний показник +24, вночі холодніше – лише +8.

У північних областях дощі чергуватимуться з проясненнями. Температура повітря впродовж дня становитиме +21, вночі +10 градусів.

На сході сонячна і суха погода. Вдень повітря прогріється до +23 градусів, вночі термометри покажуть +12.

В Україні ще похолоднішає: прогноз погоди на 4 липня від <span class='oboztv-logo-in-text'>ObozTV</span>

На півдні та в Криму також ясно та сухо. Вдень максимальний показник +27, вночі стовпчик термометра опуститься до +13 градусів.

Центральним областям прогнозують гарний сонячний день, без опадів. Температура повітря: вдень до +23, вночі +9.

У Києві хмаритиме, але опадів не прогнозують. Максимальний показник вдень +23, вночі стовпчик термометра опуститься до +13.

Як повідомляв OBOZREVATEL, синоптик Наталія Діденко спрогнозувала таку сонячну погоду з комфортною температурою до кінця тижня. Суттєві дощі із грозами можливі лише 7 липня на Івана Купала та 8 липня.

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