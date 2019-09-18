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18 вересня • оновлено в 16:28
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В Україні розгуляється негода: прогноз на 19 вересня від ObozTV

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Осінь поступово набирає обертів. У четвер майже по всій території України дощитиме.

ObozTV представляє прогноз погоди на четвер, 19 вересня.

На заході переважатиме похмура, дощова погода. Лише у Чернівцях буде сонячно. Температура повітря вдень +16 градусів, вночі всього +3.

На півночі день обіцяє бути прохолодним, з невеликим дощем. Денний максимум +13 градусів, нічний мінімум +4.

На сході хмаритиме. Короткочасні опади прогнозують лише Харкову. Вдень максимум +17 градусів, вночі на термометрах +6.

В Україні розгуляється негода: прогноз на 19 вересня від <span class='oboztv-logo-in-text'>ObozTV</span>

На півдні та в Криму мінлива хмарність, без опадів. Температура повітря вдень +20 градусів, уночі +7.

У центральних областях також мінлива хмарність, без опадів. Удень повітря прогріється до +16 градусів, уночі термометри покажуть +6.

У Києві за прогнозом легкий дощ. Денний максимум +14 градусів, нічний мінімум +8.

OBOZREVATEL нагадує, що в період 20-22 вересня можливі заморозки. Але синоптики обіцяють, що вже наприкінці тижня в Україну повернеться тепло.

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