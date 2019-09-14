В Україні різко похолоднішає: прогноз погоди на 15 вересня від ObozTV

На зміну "бабиному літу" приходить справжня осінь. По всій Україні похолоднішає, місцями пройдуть зливи.

ObozTV представляє прогноз погоди на неділю, 15 вересня.

На заході небо затягне хмарами, місцями пройде легка злива. Денний максимум +19 градусів, вночі на термометрах +7.

У північних регіонах гарний сонячний день, дощитиме лише у Сумах. Температура повітря вдень +16 градусів, вночі +7.

На сході хмаритиме, місцями пройде короткочасний дощ. Максимум денної температури +20 градусів, вночі на термометрах +9.

На півдні та в Криму мінлива хмарність, опадів не прогнозують. Вдень +22 градуси, вночі позначка термометрів опуститься до +11.

У центральних областях небо затягне хмарами, які принесуть із собою ймовірні дощі. Денний максимум +19 градусів, нічний мінімум +6.

У Києві ясно та сухо. Температура повітря вдень +16 градусів, уночі похолоднішає до +11.

OBOZREVATEL також пропонує ознайомитися з довгостроковим прогнозом на осінь-2019, який дав народний синоптик Леонід Горбань.

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