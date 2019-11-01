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1 листопада • оновлено в 20:36
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В Україні прогнозують землетус силою до 8 балів: коментар сейсмолога

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Сейсмолог Олександр Кендзера у прямому етері ObozTV прокоментува новини щодо прогнозованого землетрусу в Україні.

Він заявив, що ніхто не може передбачити час, коли почнеться землетрус, оскільки ніхто не може сказати, що зараз точно відбуваєтся на глибині. Але є передвісники землетрусів, їх, за словами сейсмолога більше 600.

Кендзера зазначає, що також не відомо у що саме ці передвісники перетворяться в результаті: чи це буде один великий землетрус, чи багато маленьких.

"Великих землетрусів є лише кілька на рік, а маленьких землетрусів буває по декілька тисяч кожного дня, тому більше шансів, що будь-який напружений стан перетвориться саме на маленькі землетруси", - заявив він.

Кендзера також зазначив, що жоден свідомий спеціаліст у цій сфері не може 100% передбачити потужний землетрус, і всі прогнози стосовно великого землетрусу він назвав "брехнею".

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Підсумки Пряма трансляція Ефіри Oboz TV
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Олександр Кендзера
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