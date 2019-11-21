В Україні призупинено виплати лікарняних та допомоги при вагітності

Виплати лікарняних і допомоги при вагітності та пологах в Україні призупинив особисто керівник Фонду соціального страхування Євген Баженков, засобів же в бюджеті достатньо.

Про це йдеться в офіційній заяві Міністерства соціальної політики в зв'язку з заявою ФССУ про рейдерське захоплення, яке з'явилося на сайті.

"Сьогодні поширили інформацію про нібито припинення фінансування виплат лікарняних у зв'язку з вагітністю та пологами і т.д. Фондом соціального страхування України. Це не відповідає дійсності. На сьогодні залишки на рахунку Фонду складають 429.4 млн грн, що є достатнім для проведення необхідних виплат у поточному місяці. Більше того, надходження до Фонду формуються щодня при сплаті єдиного соціального внеску роботодавцями", – йдеться у поясненні.

Відзначається, що саме Баженков, якого Печерський суд Києва поновив на посаді, призупинив виплати.

"Міністерство соціальної політики вважає цю ситуацію неприйнятною. 18 листопада ми звернулися до Міністерства юстиції з проханням скасувати дії державного реєстратора про запис в ЄДРПОУ Баженкова Є.В. як директора виконавчої дирекції Фонду", – додали у відомстві.

"Мінсоцполітики докладе всіх зусиль для якнайшвидшого вирішення ситуації і гарантує відновлення виплат. Для цього урядом було затверджено склад урядової сторони правління Фонду, щоб перевести роботу Фонду в правове поле й уникнути подібних маніпуляцій", – пообіцяли в міністерстві.

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