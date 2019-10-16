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16 жовтня • оновлено в 12:57
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В Україні презентували книгу про те, якою була мода часів незалежності

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Засновник групи "Текстиль-Контакт" Олександр Соколовський та історикиня моди Зоя Звінцяковська у прямому етері ObozTV прокоментували, як змінилась мода за роки української незалежності.

"Якщо є країна, то у неї є і мода. І кожна країна має усвідомлювати себе, і усвідомлювати себе через моду також. Наша книга - це результат великої дослідницької роботи. Кілька років тому була виставка у Мистецькому Арсеналі, де було зібрано близько 200 модних артефактів української моди доби незалежності. Це унікальна подія. тому що у нас немає музею моди, тому воно ніде не було музеєфіковано, воно було зібрано і воно щезло, тому ми зафіксували це у нашій книзі. Ця книжка двомовна -україномовна та англомовна - і це перша спроба музеєфікації української моди", - заявила історикиня моди Зоя Звінцяковська.

"Я дуже задоволений тим, що така книга вийшла за підтримки групи "Текстиль-Контакт", я в захваті від того контенту, який авторська група змогла знайти та підготувати для цієї книги. Це насправді є знаковою подією в Україні, адже це перше подібне видання за усі роки незалежності України", - зазначив співзасновник Ukrainian Fashion Week Олександр Соколовський.

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