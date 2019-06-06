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В Україні повинні ставитися нормально до отримання громадянства РФ жителями ОРДЛО: громадський діяч

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Голова Громадської Ради при Міністерстві з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України Геннадій Борисичев зазначив, що ініціатива нардепа Олега Мусія, який вніс на розгляд парламенту проект закону "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо цивільної конфіскації майна громадян України, які добровільно набули громадянство Російської Федерації", передвиборчою технологією та спробую підняти рейтинг "Народному фронту" напередодні виборів до Верховної Ради.

Він назвав цю ініціативу популістичною, яка розпалює ненависть в середині України та несе розкол у суспільстві.

Натомість, він запропонував боротись за уми громадян України, навіть тоді, коли дехто з них, за його словами, за певної необхідності став і громадянином РФ, для того, аби спростити собі якісь побутові проблеми, мати потенційний захист від Росії.

Він закликав до цього ставитись нормально через те, що Українська держава, в особі СБУ, МВС, прокуратура, армія та митна служба, за його словами, не виконала свої посадові обов'язки - не захистила громадян України за сплачені ними податки.

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