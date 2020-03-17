В Україні потеплішає: прогноз погоди на 18 березня від ObozTV

По всій території України на найближчу добу синоптики прогнозують переважно похмуру погоду без опадів.

ObozTV представляє прогноз погоди на середу, 18 березня.

На заході країни практично по всій території хмарно, і тільки в Ужгороді ясне небо. Стовпчики термометрів вдень покажуть +7...+12. Вночі місцями температура повітря опуститься до +2.

На півночі сухо, але хмарно. Денний максимум до +10. Вночі температура +2...+7.

У східному регіоні небо затягне хмарами, тільки в Луганську і Донецьку чисте небо. Температура повітря +6...+10. Вночі 0...+8.

У південному регіоні хмарно з проясненнями. Температура повітря вдень +7...+12. Вночі 0...+10.

У центральних областях також суха і хмарна погода. Температура повітря вдень +6...+10. Вночі стовпчики термометрів покажуть +1...+8.

У Києві переважно похмуро. Денний максимум до +9, вночі температура +2...+8.

Як повідомляв OBOZREVATEL, спекотна погода в Україні, яка очікується навесні 2020 року, може призвеcти до подальшої серйозної посухи.

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