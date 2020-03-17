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17 березня • оновлено в 19:57
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В Україні потеплішає: прогноз погоди на 18 березня від ObozTV

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По всій території України на найближчу добу синоптики прогнозують переважно похмуру погоду без опадів.

ObozTV представляє прогноз погоди на середу, 18 березня.

На заході країни практично по всій території хмарно, і тільки в Ужгороді ясне небо. Стовпчики термометрів вдень покажуть +7...+12. Вночі місцями температура повітря опуститься до +2.

На півночі сухо, але хмарно. Денний максимум до +10. Вночі температура +2...+7.

У східному регіоні небо затягне хмарами, тільки в Луганську і Донецьку чисте небо. Температура повітря +6...+10. Вночі 0...+8.

В Україні потеплішає: прогноз погоди на 18 березня від ObozTV

У південному регіоні хмарно з проясненнями. Температура повітря вдень +7...+12. Вночі 0...+10.

У центральних областях також суха і хмарна погода. Температура повітря вдень +6...+10. Вночі стовпчики термометрів покажуть +1...+8.

У Києві переважно похмуро. Денний максимум до +9, вночі температура +2...+8.

Як повідомляв OBOZREVATEL, спекотна погода в Україні, яка очікується навесні 2020 року, може призвеcти до подальшої серйозної посухи.

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Погода ObozTV Прогноз погоди Ефіри Oboz TV
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Україна
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