Потеплішає, але дощі подекуди залишаться: прогноз погоди в Україні на 28 липня від ObozTV

Літо в Україні поступово набирає обертів – температура повітря піднімається, а дощі відступають.

ObozTV представляє прогноз погоди в Україні на неділю, 28 липня.

На заході переважатиме хмарна погода. Подекуди дощі чергуватимуться з проясненнями. Денний максимум +27 градусів, нічний мінімум +14.

На півночі прогнозують опади. Температура повітря вдень +27 градусів, вночі +15.

На сході переважатиме суха та малохмарна погода, без суттєвих опадів. Максимальний показник вдень +27 градусів, вночі +15.

У південних областях та в Криму хмаритиме. Але, за прогнозом, буде сухо. Денні показники +30, нічні +16 градусів.

У центральних регіонах короткочасні зливи, які подекуди чергуватимуться з сонцем. Вдень стрілка термометра підніметься до +27, вночі опуститься до +14 градусів.

Києву синоптики прогнозують невеликий дощ. Вдень +28 градусів, уночі +18 та ясне зоряне небо.

OBOZREVATEL нагадує, що раніше відомий синоптик Наталія Діденко порадила використати теплу погоду "із задоволенням", адже вже 31 липня – 1 серпня в Україні знову суттєво похолодає.

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