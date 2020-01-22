Головна Новини
22 січня • оновлено в 13:33
МоваЯзык
МедОбоз Головна

В Україні почнуть продавати в'язниці: коментар міністра юстицій

81
Читати матеріал російською

Міністр юстиції України Денис Малюська у прямому етері ObozTV відповідав на запитання ведучих "Студії OBOZREVATEL" Марини Клим та Дениса Похили.

Він прокоментував новини про те, що в Україні можуть почати продавати в'язниці.

"Ми говорили з колегами з Естонії, у них сучасна в'язниця, вони розробили проектну документацію, на 1100 осіб, за останнім словом техніки. Вона енергоефективна, з мінімальним втручанням людини - і це близько 300 млн євро. Собівартість явно нам не по кишені. Ми звичайно будемо будувати і ремонтувати щось набагато більш бюджетне, але навіть на це бюджетних коштів не витрачаємо в принципі, при цьому у нас явно надмірна мережа в'язниць, і ми могли б отримати від їх продажу певну частину коштів", - заявив міністр юстиції.

Про ці та інші новини дізнавайтесь із прямого етеру ObozTV.

Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал

Читайте всі новини по темі "Ефіри Oboz TV" на сайті "OBOZREVATEL".

Теми
Ефіри Oboz TV Пряма трансляція Студія OBOZREVATEL
Особа
Денис Малюська
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
1
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новини

Всі новини