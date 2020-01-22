В Україні почнуть продавати в'язниці: коментар міністра юстицій

Міністр юстиції України Денис Малюська у прямому етері ObozTV відповідав на запитання ведучих "Студії OBOZREVATEL" Марини Клим та Дениса Похили.

Він прокоментував новини про те, що в Україні можуть почати продавати в'язниці.

"Ми говорили з колегами з Естонії, у них сучасна в'язниця, вони розробили проектну документацію, на 1100 осіб, за останнім словом техніки. Вона енергоефективна, з мінімальним втручанням людини - і це близько 300 млн євро. Собівартість явно нам не по кишені. Ми звичайно будемо будувати і ремонтувати щось набагато більш бюджетне, але навіть на це бюджетних коштів не витрачаємо в принципі, при цьому у нас явно надмірна мережа в'язниць, і ми могли б отримати від їх продажу певну частину коштів", - заявив міністр юстиції.

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