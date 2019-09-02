В Україні починається навчальний рік: нововведення системи освіти

В Україні розпочинається навчальний рік. У школах із 1 вересня цього року відбулось дуже багато змін.

Журналіст OBOZREVATEL Юрій Пугач розповів, що однією із таких змін є те, що відтепер не обов'язково проводити перші шкільні дзвоники. Так, наприклад, школа, де побував Юрій, сьогодні просто провела перше вступне заняття. Нововведенням цього року також є відмова від шкільної форми. Відтепер адміністрація, вчителі, батьки та учні самі визначатимуть форму одягу у своїй школі.

А у перших та других класах оцінок не буде взагалі. У Міністерстві освіти наголошують, що оцінки кожного учня - це особиста інформація і виносити її на загал та обговорювати некоректно. Один із основних підходів нової української школи полягає у тому, що відтепер у школі не повинні когось особливо виділяти. Тому у школах тепер відсутні дошки пошани для відмінників.

Також у всіх школах України змінюється меню. Відтепер окрім звичних салатів з буряка та картопляного пюре з'явиться ціла низка сучасних страв. Окрім цього, у школах запровадять "мережеве навчання", завдяки якому діти, які додатково навчаються у мистецьких та спортивних школах, зможуть переносити оцінки звідти до своєї загальноосвітньої школи.

У школах України зменшили кількість обов'язкових українських творів з української літератури. Це означає, що про ці твори не запитуватимуть на ЗНО.

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