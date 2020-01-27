В Україні немає китайського коронавірусу: усі підозри не підтвердилися

У Києві підтвердили один випадок коронавірусу. Саме такі результати показало дослідження державної установи "Київський міський лабораторний центр МОЗ України".

Про це написала пресслужба установи на своїй сторінці у Facebook. У коментарях представники лабораторного центру зазначили, що це не китайський коронавірус 2019-nCoV, який поступово охоплює різні країни світу та призводить до загибелі людей.

"За епідсезон 2019-2020 рр. закладами охорони здоров'я, які здійснюють епідеміологічний нагляд за хворими на грипоподібні захворювання (ГПЗ) та тяжкі ГРІ (ТГРІ), доставлено до вірусологічної лабораторії ДУ "КМЛЦ МОЗ України" 73 зразки для дослідження на грип", – йдеться в повідомленні.

"За результатами досліджень 67 зразків, проведених методом ПЛР, отримано 12 позитивних результатів: грип А (H1N1) – 3, грип А нетипований – 1, грип В – 3, аденовірус – 2, бокавірус – 1, коронавірус – 1 та риновірус – 1", – додали в установі.

Також у пресслужбі МОЗ OBOZREVATEL заявили, що в трьох випадках підозри на 2019-nCoV виявилися безпідставними.

"Зараз у нас немає пацієнтів із підозрою на 2019-nCoV. З тих трьох осіб, щодо яких вона була, сьогодні з'явилася інформація про останнього – діагноз не підтвердився. Зараз в Україні немає пацієнтів із підозрою на коронавірус 2019-nCoV", – пояснили в МОЗ.

Характерно, що користувачі мережі обурено відреагували на допис "Київського міського лабораторного центру МОЗ України" через те, що спершу його представники не відразу вказали, що це не китайський коронавірус.

Довідка. Коронавірус 2019-nCoV – новий штам вірусу пневмонії, вперше виявлений у Китаї. На початку 2020 року було підтверджено факт передачі цього вірусу від людини до людини, що відразу ж на порядок збільшило його небезпеку.

Як повідомляв OBOZREVATEL, станом на 27 січня кількість заражених досягла 2794 осіб, загинула вже 81 людина.

Таку інформацію оприлюднив Державний комітет з питань охорони здоров'я КНР. Лише за минулу добу в Китаї померли 24 пацієнти, а інфікування підозрюють у понад 3,8 тис. осіб.

Так, за межами материкового Китаю підтвердили випадки зараження коронавірусом у Гонконзі (8 випадків), Макао (5 випадків), Таїланді (8 випадків), Австралії (5 випадків), Малайзії (4 випадки), Сінгапурі (4 випадки), Франції (3 випадки), Японії (4 випадки), Південній Кореї (4 випадки), Тайвані (5 випадків), США (5 випадків), В'єтнамі (2 випадки), Непалі (1 випадок), Канаді (1 "імовірно підтверджений" випадок) та на острові Хайнань (підтверджений 31 випадок).

Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!