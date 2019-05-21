В України немає іншого шляху, ніж рух до Європи

В України немає іншого шляху, ніж рух до Європи2.8тЧитати матеріал російською
Рух до Європи – єдиний шлях для України. Про це мер Києва Віталій Кличко заявив під час відкриття Дня Європи в Україні.
"Насправді Україна та українці завжди були європейцями, ми з вами європейці і ментально, ми з вами європейці географічно, ми хочемо також щоб в нашій країні були такі ж стандарти життя як і в європейських країнах", — київський міський голова Віталій Кличко.
Україна – єдина країна, яка не є членом ЄС, але це не завадило посольствам різних держав, вкотре презентувати себе, свою культуру, а головне, рівень співпраці з Україною
"Європа починається тут, тому що Європа починається з людей. І ось ми тут бачимо українців, громадян України і ваших партнерів, друзів, які з інших країн, які не тільки підтримують майбутнє України, намагаємося допомогти зараз, щоб Україні було легше впорається з тими викликами, які зараз в України є", — говорить грузинський державний діяч, дипломат Ека Ткешелашвілі.
Мер столиці особисто подякував європейським партнерам і друзям за підтримку і наголосив, що День Європи для українців — це символ єднання з європейськими країнами, на рівні спільних цінностей, культури, історії.
"Київ утверджується як європейська столиця; за останні два роки ми провели дуже важливі події, які дійсно європейського рівня. Пам'ятаєте два роки тому "Євробачення", потім відгуки на дуже високому рівні. В минулому році ми провели фінал Ліги чемпіонів вперше в історії і України, і нашого міста і також найвищі відгуки. Я, як мер столиці, зроблю все, що від мене залежить, щоб столиця мала європейські стандарти і була європейською столицею і Україна була в великій родині європейських країн", — заявив Віталій Кличко.
В Україні День Європи офіційно відзначають з 2003-го року
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