В Україні не спадає рівень захворюваності на кір: ви зробили щеплення?

В опитуванні брали участь різні вікові категорії людей з різним соціальним статусом та рвінем освіти.

Хіба можна собі таке уявити, що 30% українців відмовляються від щеплень проти кору?! Мотивуючи це тим, що організм сам повинен боротися з будь-якими захворюваннями. 70% населення зробили щеплення, і вважають що це обов’язкова процедура, що гальмує розвиток не тільки кору, а й багатьох інших хвороб. Натомість майже 90% батьків зробили щеплення дітям, тому що вважають їх більш вразливими до хвороб.

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